Pronostic Aston Villa Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Liverpool prend sa revanche face à Aston Villa

L'affiche des 32de finale de la FA Cup met aux prises Aston Villa à Liverpool ce vendredi. Cette rencontre s'annonce passionnante car les, vainqueurs de la Premier League, ont été humiliés à Villa Park lors de la première partie de saison (7-2). De son côté, le club de Birmingham réalise un excellent départ avec une 8place au général, à seulement 7 points de Liverpool. Lors des dernières journées, Villa a prouvé qu'il avait le potentiel pour résister face aux grosses écuries anglaises. En effet, les hommes de Dean Smith sont allés prendre un point à Stamford bridge face à Chelsea (1-1) avant de livrer une excellente prestation à Old Trafford face à Man U (2-1). Malgré la défaite, Aston Villa a montré de bonnes dispositions à l'image d'un Jack Grealish toujours aussi tranchant, et favori des bookmakers pour le titre de meilleur joueur de l'année. A ses côtés, Ollie Watkins se montre très intéressant pas sa mobilité et sa capacité à créer des opportunités. L'ancien de Brentford reste cependant sur 8 matchs sans le moindre but même s'il se montre très présent sur le front de l'attaque. En face, Liverpool se déplace pour laver l'affront de la déculottée reçue au début du mois d'octobre. De plus, les vivent un passage compliqué lors des dernières semaines. En effet, la bande à Klopp vient de signer deux matchs nuls face à West Bromwich (1-1) et Newcastle (0-0), pour une défaite à Southampton (1-0). Cette mauvaise passe a totalement relancé la Premier League puisque Manchester United est potentiellement le nouveau leader. Liverpool veut se servir de la FA Cup pour rebondir et préparer au mieux le choc du 17 janvier face à Man U en Premier League. Pour cette rencontre, Klopp devrait faire tourner quelques éléments comme Thiago, tout juste revenu de blessure. De plus, les James Milner, Curtis Jones, Rhys Williams, Shaqiri ou Minamino devraient débuter cette rencontre. Désireux de se relancer et de se venger du revers en championnat, Liverpool semble en mesure de s'imposer à Villa Park.