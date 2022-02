Pronostic Aston Villa Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa repart face à Leeds

Depuis l'arrivée de Steven Gerrard, Aston Villa semble passer un cap. En effet, performants par à coup sous la houlette de Dean Smith, lesse montrent nettement plus réguliers avec coach Stevie. Eliminé sans démériter de la FA Cup par Manchester United (1-0) début janvier, Villa a pris sa revanche face auxquelques jours plus tard en championnat, remontant un handicap de 2 buts à Villa Park (2-2). Le grand bonhomme de cette rencontre fut Philippe Coutinho, arrivé du FC Barcelone lors du mercato hivernal. Rappelé en Seleçao, l'ailier a également marqué avec le Brésil pendant la trêve internationale. Le club de Birmingham a également recruté Lucas Digne (Everton) et Callum Chambers (Arsenal). Lors de la dernière journée, Villa est allé s'imposer à Everton (0-1) sur un but du dynamiteur argentin Buendia. Ces 3 points permettent à la bande à Gerrard de se trouver en milieu de tableau à la 11place, avec un matelas de 11 points d'avance sur la relégation.En face, Leeds ne réalise pas la même saison que l'an passé. En effet, lesse trouvent en seconde partie de tableau à la 15place, avec 7 points de plus que Watford. Inconstants, les hommes de Bielsa avaient réalisé mi-janvier une excellente prestation au Stade Olympique de Londres face à West Ham (2-3). Porté par un excellent Harrison, auteur d'un triplé, Leeds s'était donné de l'air par rapport à la zone de relégation. En revanche, lessont retombés dans leurs travers en s'inclinant à domicile face à Newcastle (0-1). Comme souvent avec les équipes de l'exigeant Marcelo Bielsa, les joueurs sont souvent victimes de problèmes physiques à cette période de l'année lorsque les terrains sont lourds. En forme et renforcé par des renforts majeurs, Villa devrait prendre le dessus à domicile sur une équipe de Leeds inconsistante.