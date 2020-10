Pronostic Aston Villa Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa sur sa lancée face à Leeds

Aston Villa reçoit Leeds en ouverture de la 6journée de la Premier League. Le club de Birmingham réalise un excellent départ avec une 2place au classement général. Lescomptent 12 points, un de moins que le leader Everton, et avec un match de retard à jouer face à Manchester City. Les hommes de Dean Smith ont réalisé en effet un sans-faute pour l'instant, en s'imposant face à Sheffield, Fulham, Liverpool et Leicester. Aston Villa a notamment impressionné face au champion en titre, Liverpool, avec une large victoire (7-2). Sur leur lancée, les partenaires de Trezeguet ont arraché la victoire à Leicester dans les arrêts de jeu, sur une réalisation de Ross Barkley, prêté par Chelsea. Le capitaine des Villans, Jack Grealish, malgré des sollicitations lors du dernier mercato, est resté dans son club qui a cette fois enregistré de belles arrivées. L'international anglais est exceptionnel et réalise des prestations de haute volée depuis le début de ce nouvel exercice.

Promu cette saison, Leeds est calé dans le ventre mou du classement. Lesont déjà dû affronter les deux grands favoris au titre, Liverpool (défaite 4-3) et Manchester City (nul 1-1). Leeds pratique un jeu plaisant, à l'image de celui offert par les équipes de Marcelo Bielsa en général. Kalvin Philipps, récemment appelé en sélection anglaise, est le maître à jouer de sa formation. Le week-end dernier, Leeds a connu un coup d'arrêt en s'inclinant à domicile face à Wolverhampton (1-0). En pleine réussite et à domicile, Aston Villa semble en mesure de poursuivre sur sa lancée face à Leeds.