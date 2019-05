Pronostic Aston Villa Derby County : Analyse, prono et cotes du Barrage de Championship

Aston Villa – Derby : le match à 190 Millions d’euros

Après une longue et éprouvante saison, Aston Villa et Derby se retrouvent à Wembley ce lundi pour disputer le match le plus important de l'année et considéré comme l'un des plus chers de l'histoire du football. Le gagnant serait en effet assuré de toucher un minimum de 190 millions de livres sur trois ans notamment grâce aux droits TV reversés aux équipes de Premier League. Aston Villa a terminé 5de Championship et s'est défait lors de la demi-finale d'accession du rival de West Bromwich lors de la séance de tirs aux buts au retour. L'équipe de Birmigham possède, avec Grealish et Abraham, de deux formidables joueurs. Si les Villans sont les favoris de ce match, Derby County peut espérer car les Rams ont terminé la saison en boulet de canon (4 victoires et 2 nuls). Battu à domicile par Leeds (1-0) et mené au match retour lors du tour précédent, les hommes de Frank Lampard ont trouvé les ressources pour s'imposer (4-2). Avec Frank Lampard aux manettes, Derby dispose d'un facteur X, le joueur de Chelsea ayant démontré par le passé ses aptitudes à être présent le jour J, une culture de la gagne qu'il a dû partager avec ses joueurs. Pour cette finale, nous voyons les Rams de Derby County tenir au moins tête aux Villans.