Pronostic Aston Villa Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Dans le cadre de la 15journée de Premier League, Aston Villa reçoit Crystal Palace, pour une affiche du milieu de tableau. Au terme d'une saison, au cours de laquelle le club de Birmingham a lutté pour son maintien, Villa a décidé d'investir sur un portier et un attaquant. Martinez et Watkins sont arrivés, et ont compensé des postes défaillants. Boostés par ces arrivées, les partenaires de Grealish ont parfaitement lancé leur saison. Les Villans ont ensuite connu un passage délicat mais se sont bien repris lors des trois dernières journées. Les hommes de Dean Smith se sont imposés à Wolverhampton et le week-end dernier dans le derby face à West Brom', pour un nul face à Burnley. De son côté, Crystal Palace ne compte que 4 points de retard sur son adversaire du jour. Les se montrent solides depuis le départ de la saison, mais viennent de subir une humiliation à domicile face au champion en titre, Liverpool (7-0). Les hommes de Roy Hodgson ont pourtant livré une première période intéressante mais ont été punis sur chaque opportunité des Reds. Avant ce match, Palace avait signé 2 nuls face à West Ham et Tottenham. A domicile, Aston Villa devrait poursuivre sur sa lancée et retrouver les joies de la victoire dans son stade face à une formation de Crystal Palace sans doute marquée par sa large défaite face à Liverpool.