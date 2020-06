Pronostic Aston Villa Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea bat Aston Villa pour conforter sa place dans le top 4

Interdit de recrutement cette saison et diminué par le départ d'Hazard, on craignait le pire pour Chelsea mais les de Frank Lampard sont assez séduisants depuis le début de cette saison 2019-20. Quatrième avec 48 points (3 points d'avance sur la 5 place occupée par Man United avant son match de vendredi), le club londonien était en forme avant la trêve. Après cette victoire contre Tottenham (2-1) et ce match nul contre Bournemouth (2-2), les partenaires d'Olivier Giroud recevaient les Toffees d'Everton. Dans une rencontre à sens unique parachevé par un but de l'attaquant français à la 54 minute de jeu, Chlesea s'était imposé facilement (4-0).

En face, on retrouve une équipe d'Aston Villa qui est quant à elle dans une situation bien plus précaire que son adversaire du soir. Dix-neuvièmes avec 26 points, les vont devoir batailler pour rester en BPL. A première vue, les anciens coéquipiers de John Terry ne partent pas favoris pour rester, tant le bas de classement est composé d'équipes solides et plus expérimentés (West Ham, Watford). D'autant plus que le déclin de la plus mauvaise défense de Premier League est survenu assez brutalement. Après 4 revers de rang (Bournemouth, Tothenham, Southampton, Leicester), Aston a été tenu en échec par Sheffield à la maison pour la reprise (0-0). Ayant en plus joué mercredi, Aston Villa devrait s'incliner face à Chelsea.