Pronostic Aston Villa Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa résiste à Chelsea

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa – Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aston Villa enchaîne sa troisième saison consécutive en Premier League. Cette saison, le club de Birmingham a perdu son meilleur joueur Jack Grealish, parti rejoindre Manchester City. Néanmoins, l’argent récupéré par cette vente a été réinvesti dans l’achat de plusieurs éléments, puisque les Ings, Buendia, Young, ou Bailey sont arrivés. Le début de saison laborieux de Villa a entraîné le départ de Dean Smith qui a été remplacé par Steven Gerrard. L’ancien coach des Rangers a tout de suite imposé sa patte sur le jeu de son équipe qui a remporté 4 de ses matchs sur les 6 dernières journées, pour des courtes défaites face à Manchester City (1-2) et Liverpool (1-0) qui dominent la Premier League. La légende de Liverpool a redonné de la confiance à ses hommes qui pratiquent un jeu très plaisant avec un Ollie Watkins toujours aussi actif sur le front de l’attaque, un Ramsey qui explose et un Douglas Luiz qui devrait éveiller l’intérêt des grands clubs européens.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Cette période de fin d’année très chargée avec une accumulation de matchs est souvent considérée comme un moment stratégique de la saison. En effet, c’est à cette période que certains candidats au titre perdent pied et par conséquent leurs ambitions. En signant deux nuls lors des deux dernières journées face à deux équipes abordables, Chelsea a perdu des points précieux sur la tête du classement. Lesont certes été touchés par plusieurs cas de Covid, notamment sur le plan offensif, mais ont également aligné des prestations nettement moins abouties. Lors de leur dernier match, les hommes de Tuchel n’ont pas su trouver la faille dans la solide défense de Wolverhampton (0-0), après une défaite sur la pelouse de West Ham (3-2). Les absences de Werner, Lukaku et Havertz expliquent certainement une partie de ses mauvais résultats. En Carabao Cup, les Blues ont fait le taf en s’imposant face à Brentford (0-2) en milieu de semaine. Revigoré par l’arrivée de Stevie Gerrard, Aston Villa pourrait accrocher une formation de Chelsea moins bien en ce moment.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !