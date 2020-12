Pronostic Aston Villa Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa renoue avec le succès à domicile face à Burnley

Proche de la relégation la saison passée, et certainement sauvé grâce à un disfonctionnement de la «» , Aston Villa réalise une bien meilleure saison. En effet, le club de Birmingham occupe la 10place place à l'orée de cette journée et compte en plus deux matchs de retard. Les partenaires de Jack Grealish ont réussi une excellente opération le week-end dernier en prenant les 3 points dans un stade où il n’est jamais simple de s’imposer, le Molineux Stadium de Wolverhampton (0-1). Un penalty dans les arrêts de jeu d’El Ghazi a délivré Aston Villa, qui possède désormais 10 points d’avance sur Fulham, premier relégable. A domicile, la bande à Dean Smith rencontre quelques problèmes puisqu’elle vient de perdre ses 3 derniers matchs face à Leeds, Southampton et Brighton.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Burnley nous a habitué à terminer dans le ventre mou de Premier League ces dernières saisons. Les hommes de Sean Dyche proposent un jeu assez simpliste inspiré du kick and rush et se basant également sur une défense très solide. Ce schéma de jeu efficace ces dernières saisons, n’a pas connu la même réussite lors de ce nouvel exercice. En effet, après 11 matchs disputés, les Clarets occupent la 17place avec un seul point d’avance sur la relégation. Lors de la dernière journée, les hommes de Sean Dyche ont réalisé la bonne opération du bas de tableau en s’imposant à l’Emirates face à un Arsenal malade (0-1). Ces 3 points confirment un léger mieux entrevu face à Everton (1-1) lors de la journée précédente. Pour ce match, le talent des joueurs offensifs d’Aston Villa devrait leur permettre de s’imposer face à un Burnley qui semble tout de même limité cette saison.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Burnley encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !