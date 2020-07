Pronostic Aston Villa Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un Aston Villa – Arsenal ouvert

Ce mardi, Aston Villa joue l'une de ses dernières cartes pour se maintenir. Les hommes de Dean Smith affrontent Arsenal à Villa Park et se déplaceront ensuite à Londres pour aller défier West Ham. Les Villans comptent 3 points de retard sur Watford, qui fait face à un calendrier difficile. Les partenaires de Frédéric Guilbert peuvent toujours réussir leur mission de survie dans l'élite. Le club de Birmingham a consenti de lourds investissements lors du dernier mercato estival. Le départ de Tammy Abraham à l'intersaison n'a cependant pas été compensé puisque ni Wesley ni Samata ne se sont imposés à la pointe de l'attaque. Après 11 matchs sans victoire (toutes compétitions confondues), Villa a renoué avec le succès face à Crystal Palace (2-0) mais a ensuite perdu deux précieux points à Goodison Park avec l'égalisation tardive de Walcott. Villa va devoir prendre des risques pour tenter de s'imposer.

En face, Arsenal a signé la performance des demi-finales de la FA Cup en sortant le grand favori, Manchester City. Les Gunners peuvent remercier Aubameyang, auteur d'un doublé. Le Gabonais était sous le feu des critiques dans cette fin de saison et a répondu sur le terrain. Souvent irrégulier, Arsenal reste sur deux succès face à Liverpool et Manchester City, les deux premiers du championnat. Percutants offensivement, les Gunners connaissent par moment des errances défensives. Cette rencontre entre une formation d'Aston Villa, qui va tout faire pour rechercher la victoire, et celle d'Arsenal, capable de coups d'éclat offensif, permet de penser que les deux équipes vont marquer.