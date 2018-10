Pronostic Astana Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Astana à la maison face à Rennes

Le FC Astana a réalisé une belle opération en obtenant le nul en Ukraine lors de son premier match de C3 joué face au Dynamo de Kiev (2-2). Premier du championnat kazakh avec 7 points d'avance, Astana reste sur 7 matchs sans défaite. En championnat, les Kazakhs sont invaincus sur leurs 14 dernières rencontres (11 victoires et 3 défaites). A domicile, ils n'ont perdu qu'une fois lors de leurs 19 derniers matchs à la maison, face au Dinamo Zagreb en Barrages à la Ligue des Champions. Offensivement, l'international Alexey Shchetkin est leur meilleur buteur avec 10 réalisations.Rennes effectue ce long périple de 5.000 kilomètres en tant que leader du groupe. Victorieux très difficilement de leur premier match face à Jablonec (2-1), les Bretons n'auront pas la partie facile au Kazakhstan. Ce succès en Europa League est le seul obtenu par les hommes de Lamouchi lors des 5 derniers matchs. De plus, le Stade Rennais éprouve les pires difficultés en déplacement (1 nul et 3 défaites depuis le début de saison), à l'image du dernier revers face à Amiens, équipe sur le papier à la portée des Bretons. Le recrutement clinquant de l'intersaison ne porte pour le moment pas ses fruits. Lamouchi devra en plus se passer de l'un de ses meilleurs éléments du début de saison, l'ailier sénégalais Sarr (Ben Arfa et Mexer sont également absents). En difficulté à l'extérieur et dans une mauvaise passe actuellement, les Rennais peuvent s'incliner face au FC Astana, très solide à domicile.