Pronostic AS Rome Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus enchaîne face à la Roma

L'affiche de la 2journée de Serie A met aux prises l'AS Roma à la Juventus Turin. Les Romains sortent d'une saison décevante, terminée en 5position. En Europa League, le parcours des partenaires de Dzeko s'est arrêté dès les huitièmes de finale et une défaite face au futur vainqueur, le FC Séville. Pour leur premier match cette année, les protégés de Fonseca ont fait match nul (0-0) sur le terrain de l'Hellas Verone. Cependant, les Romains ont finalement perdu ce match sur tapis vert (3-0) car ils n'avaient pas enregistré Diawara dans la liste des joueurs qualifiés. La Roma a perdu Smalling, Kolarov et Florenzi (déjà prêté à Valence la saison passée) lors du mercato, mais a recruté Pedro et Kumbulla. De son côté, la Juventus a opéré un changement majeur avec la nomination d'Andrea Pirlo en tant qu'entraineur à la place d'un Maurizio Sarri, décevant. Championne de Serie A, la Vieille Dame s'est inclinée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Lyon. La Juve s'est montré active lors du mercato en transférant les expérimentés Higuain, Matuidi ou Pjanic et en attirant les jeunes Arthur, McKennie ou Kulusevski. Pour son premier match à la tête des Bianconeri, Andrea Pirlo a vu son équipe s'imposer face à la Sampdoria (3-0) avec des réalisations de Kulusevski et CR7. Semblant très costauds dès ce début de saison, les Turinois devraient enchaîner par un second succès face à la Roma qui a déjà mal débuté.