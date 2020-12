Pronostic AS Roma Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Roma valide sa 1re place face aux Young Boys Berne

Avant ce week-end et sa grosse défaite chez un Naples sans doute habité par l'esprit de Diego Maradona (3-0), la Roma était invaincue sur les terrains (elle avait seulement perdu son premier match de championnat sur tapis vert pour avoir aligné un joueur non qualifié). Dans ce groupe d'Europa League, le club de la Louve est en tête avec un bilan quasi-parfait de 4 victoires et 1 nul) et vient de battre deux fois d'affilée Cluj (5-0 et 0-2). Malgré sa défaite du week-end, la Roma reste 6de Serie A à seulement 1 point de la 2place.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐de cette poule A, les Young Boys sont à 3 point derrière la Roma à cause de leur défaite concédée au match aller, chez eux à Berne (1-2). En tête de leur championnat avec 2 points d'avance sur Lugano, les anciens coéquipiers de Guillaume Hoarau devraient logiquement baisser pavillon sur ce match joué à l'Olimpico. A domicile cette saison, la Roma a signé 4 victoires et 2 nuls (un contre la Juve et un plus surprenant contre le CSKA Sofia) et le club devrait pouvoir s'imposer face aux Young Boys comme à l'aller.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Young Boys Berne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !