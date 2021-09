Pronostic AS Roma Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma se reprend face à l’Udinese

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Roma - Udinese :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé à l’intersaison pour relancer une Roma qui stagnait, José Mourinho avait connu des débuts parfaits dans la capitale italienne avec 6 victoires d’affilée. Le week-end dernier, ses protégés se sont faits surprendre sur la pelouse de Vérone (3-2) en encaissant 3 buts en 15 minutes. Ce revers ne doit pas faire oublier l’excellent départ de la Louve qui avait validé sa participation en Europa League en dominant Trabzonspor. De plus, pour son 1match de poule en C3, les partenaires de Veretout avaient explosé le CSKA Sofia (5-1). En championnat, la Louve s’était successivement imposée face à la Fiorentina (3-1), la Salernitana (0-4) et Sassuolo (2-1). La Roma est l’équipe italienne qui a le plus investi lors du marché des transferts en recrutant notamment Tammy Abraham, en provenance de Chelsea. L’international anglais compte pour le moment 1 but et 2 passes décisives, tandis que les excellents Pellegrini et Veretout en sont à 3 réalisations et une offrande.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Udinese a connu un coup d’arrêt en début de semaine en étant surclassé par le Napoli (0-4). L’équipe du Frioul était jusqu’alors invaincue avec un nul contre la Juventus (2-2) et des succès face à Venise (3-0) et contre la Spezia (0-1). Lors du partage des points face à la Vieille Dame, l’Udinese avait surtout profité de la défaillance du portier turinois Szczesny, auteur de deux bévues. Dans cette équipe, on retrouve le feu-follet espagnol Gerard Deulofeu, passé par le FC Barcelone, ou le milieu argentin Pereyra. Déterminée à se relancer suite à son faux-pas du week-end et bien supérieure sur le papier, la Roma devrait prendre le dessus sur l’Udinese.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !