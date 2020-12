Pronostic AS Roma Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'AS Roma enfonce le Torino

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce AS Roma Torino :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décevante la saison passée, la Roma avait finalement réussi à accrocher une place en Europa League. Lesviennent d'ailleurs de valider tranquillement leur ticket pour les seizièmes de finale où ils affronteront le club portugais de Braga. Sur le plan national, les protégés de Paulo Fonseca se comportent plutôt bien avec une 6place au général, et seulement 3 points de retard sur le 2, l’Inter Milan. De plus, il est important de signaler que le club romain a perdu un match sur tapis vert pour avoir aligné un joueur non inscrit. Depuis le début de saison, seul le Napoli, dans un jour sans des Romains, a réussi à s’imposer à la régulière face à la Roma en Serie A. Les partenaires de l’important Jordan Veretout ont tenu tête à la Juve ou au leader, le Milan AC. Le week-end dernier, la Roma a surclassé Bologne (1-5) en une seule mi-temps.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Torino vit de nouveau une saison compliquée. Les partenaires de Belotti sont actuellement 18de Serie A et accusent un retard de 3 points sur la première formation non relégable, la Fiorentina. Le Toro a remporté un seul match cette saison, face au Genoa, également relégable. Le club du Piémont possède pourtant un effectif intéressant avec les Zaza, Belotti, Sirigu, N’Koulou, Rincon, Linetty ou Rodriguez. Le week-end passé, le Torino a affiché sa fébrilité en réussissant à revenir au score mais en concédant un nouveau but dans la foulée, à domicile face à l’Udinese (2-3). En forme, la Roma devrait décrocher une nouvelle victoire et enfoncer le Torino.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(135€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Torino détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !