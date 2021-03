Pronostic AS Roma Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

AS Roma – Shakhtar Donetsk : une Louve redoutable à domicile

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce AS Roma Shakhtar Donetsk chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Premier de son groupe d’Europa League devant les Young Boys de Berne, la Roma s’est ensuite défait de Braga en seizième de finale. Les Italiens n’ont pas connu de problèmes face aux Portugais, pourtant habitués de la C3 et auteurs d'une très belle saison, en remportant les deux manches assez tranquillement (0-2 et 3-1). En Serie A, les hommes de Fonseca, ancien coach du Shakhtar, occupent la 4e place, qui permettrait de participer à la prochaine Ligue des Champions. Surpris par le Milan au Stade Olympique fin février, les Romains se sont repris lors des deux dernières journées en dominant la Fiorentina (1-2) et ce week-end le Genoa (1-0). Depuis le début de saison, la Roma se montre très performante dans son stade où elle ne s’est inclinée qu’une seule fois, face au Milan AC, 2de Serie A.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Shakhtar Donetsk faisait partie du groupe le plus disputé de Ligue des Champions, qui comprenait également le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach et l’Inter. Les Ukrainiens ont réussi à se qualifier pour l’Europa League en tenant tête à l’Inter lors de la dernière journée de phase de groupe. Sur son parcours, le Shakhtar avait par deux fois battu le Real Madrid. A l’instar de la Roma, le club ukrainien n’a pas connu de problème pour se défaire du Maccabi Tel Aviv (3-0 en cumulé) en seizième de finale de cette C3. Sur le plan national, le Shakhtar essaie de refaire son retard sur le Dynamo Kiev qui compte 4 points d’avance. Touché fortement par le Covid lors de la première partie de saison, le club de Donetsk a également perdu des points en route lors des dernières semaines, avec notamment une défaite à domicile face au FK Zorya (0-1). Pour cette rencontre, la Roma d’un Fonseca qui connaît parfaitement le Shakhtar, devrait s’imposer dans son stade où elle se montre redoutable.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Shakhtar Donetsk encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !