Pronostic AS Roma Plzen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

La Roma sur sa lancée face au Viktoria Plzen

Défait à Madrid et à Bologne, l'AS Roma était au plus mal avant la réception de Frosinone il y a 7 jours mais une victoire facile (4-0) a tempéré les ardeurs des tifosi. Alors que le derby romain du week-end était l'occasion de se racheter après ce début de saison en dent de scie, les partenaires de Dzeko se sont imposés 3-1 et ont préparé au mieux ce match face à Plzen. Lors de ces deux dernières rencontres, lesont corrigé leurs errements défensifs, n'encaissant qu'un seul but par Immobile. En demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, les Romains restent sur 6 victoires à domicile en C1 (Chelsea, Qarabag, Shaktar, Barcelone et Liverpool).Plzen, champion de République tchèque l'an passé et leader en ce début de saison, pensait tenir la victoire contre le CSKA Moscou lors de la 1ère journée grâce à un doublé de Krmencik, mais les Moscovites ont égalisé au bout du temps additionnel (2-2). Après ce nul concédé à domicile, il sera compliqué pour les Tchèques de faire un résultat lors de leur 1déplacement en Italie. Devant ses fans et sur la lancée de ses deux dernières prestations, la Roma peut s'imposer facilement.