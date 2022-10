Pronostic AS Roma Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli dompte la Louve

Arrivé l'an passé dans la capitale italienne, José Mourinho a décroché un premier trophée avec le gain de la Conference League. Ce succès porteur d'espoir a décuplé les passions des tifosi romains. De plus, lors du mercato, le coach portugais a signé un très joli coup en attirant Paulo Dybala. Le joueur argentin n'a pas manqué ses débuts avec son nouveau club et a livré un excellent premier tiers de championnat. Cependant, l'ancien Bianconero est désormais blessé et ne pourra pas aider ses coéquipiers pour la réception du Napoli. Battue il y a quelques semaines par l'Atalanta, la Louve a ensuite relancé la machine en dominant successivement l'Inter, Lecce et le week-end passé, la Sampdoria. Contre la Samp', lanterne rouge de Serie A, les Romains ont souffert en s'imposant sur le plus petit des scores sur un penalty du capitaine Pellegrini (1-0). Ce succès a permis à la Roma de remonter dans le Top 4, avec 4 points de retard sur le premier qui est... le Napoli.

En face, le Napoli réalise une entame exceptionnelle tant au niveau des résultats que par la qualité du jeu offert. En effet, les partenaires sont impériaux en Ligue des Champions avec 4 victoires faciles obtenues face à des formations comme Liverpool, les Glasgow Rangers et l'Ajax d'Amsterdam. Déjà qualifié pour les 8e de finale de la C1, le club napolitain peut désormais se focaliser sur la Serie A. Après 10 journées disputées, les hommes de Spalletti affichent un exceptionnel bilan de 8 victoires pour 2 nuls. Seuls la Fiorentina et Lecce ont réussi à contenir la furia napolitaine. Depuis son nul à Lecce, le Napoli a remporté 10 matchs consécutifs avec des rencontres souvent plaisantes avec de nombreux buts. Le week-end dernier, les partenaires de Di Lorenzo ont souffert pour s'imposer contre Bologne (3-2). Entré en cours de match, Osimhen a marqué le but décisif. L'une des forces du Napoli est de posséder plusieurs joueurs capables de marquer à tout moment comme les Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori ou Kvaratskhelia (7 buts déjà). Sur une dynamique incroyable, le Napoli a les armes pour s'imposer face à la Roma au stade Olympique.