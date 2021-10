Pronostic AS Roma Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples va chercher un résultat à Rome

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Roma - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Roma est la formation italienne qui s’est montrée la plus active lors du mercato estival. En effet, la Louve s’est tout d’abord attachée les services de José Mourinho pour tenter de relancer une équipe qui stagnait ces dernières années. Le coach portugais a recruté plusieurs éléments comme Patricio ou le buteur anglais Abraham. Son équipe réalise une entame intéressante avec une quatrième place à 2 points du 3, l’Inter. Cependant, les Romains ont perdu les deux grosses affiches qu’ils ont disputé : face à la Lazio (3-2) et le week-end dernier contre la Juventus Turin (0-1). Dominatrice face à la Vieille Dame, la Roma a manqué d’efficacité dans le dernier geste à l’image du penalty de Veretout arrêté par le portier turinois. Après avoir réalisé une entame de Conference League parfaite avec deux belles victoires face au CSKA Sofia (5-1) et contre le Zorya Luhansk (0-3), la Louve a vécu un calvaire ejdi sur la pelouse de Bodo/Glimt en enregistrant la plus lourde défaite (6-1) d’une équipe entrainée par José Mourinho. Pour cette rencontre, le Mou avait aligné une équipe fortement remaniée.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli réalise une entame de championnat exceptionnelle avec 8 victoires en autant de matchs. Les hommes de Luciano Spalletti sont impressionnants avec 19 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Depuis le début de saison, la formation napolitaine a eu un calendrier avantageux puisqu’elle n’a disputé qu’une opposition face à une grosse cylindrée, une Juventus alors pas au mieux. Un test, tout de même, remporté à domicile (2-1). Depuis quelques rencontres, le buteur nigérian Osimhen se montre de plus en plus efficace (5 buts en Serie A et 4 en Europa League). L’ancien Lillois a d’ailleurs encore frappé en C3 en milieu de semaine pour la première victoire de son équipe face au Legia Varsovie (3-0). Avant cela, les Napolitains avaient fait un nul à Leicester (2-2) et s’étaient inclinés à domicile face au Spartak Moscou (3-2). Impeccable en Serie A, le Napoli devrait prendre au moins un point sur la pelouse de la Roma ce dimanche après-midi et consolider sa première place.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Roma Naples encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !