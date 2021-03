Pronostic AS Roma Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli enchaîne face à l'AS Roma

Pour clôturer la 28journée de Serie A, la Roma reçoit le Napoli dans une rencontre importante dans l'optique des places qualificatives pour la Ligue des champions. En effet, les Romains sont actuellement en 6position avec le même nombre de points que le 5, qui n'est autre que le Napoli. Ces deux équipes accusent un retard de deux points sur l'Atalanta Bergame, qui occupe à l'orée de cette journée la dernière place qualificative. La Louve a effectué une très mauvaise opération la semaine passée en s'inclinant sur la pelouse d'une formation parmesane qui lutte pour son maintien (2-0). Les hommes de Fonseca sortaient pourtant d'un très bon match face au Shakhtar Donestk en 8de finale de la Ligue Europa (3-0). Avec en plus un autre succès en Ukraine (1-2) au retour, la Roma participera aux quarts de finale de la Ligue Europa. Dans son stade olympique, l'équipe romaine se montre intéressante, mais rencontre des difficultés face aux formations de haut de tableau avec des nuls contre la Juve, l'Inter ou Sassuolo et une défaite face au Milan.De son côté, le Napoli est éliminé de toutes les coupes depuis ses éliminations en demi-finales de la Coppa Italia face à l'Atalanta Bergame et contre Grenade en 16de finale de la Ligue Europa. Depuis le match retour contre les Espagnols, les Napolitains ont réalisé un très bon parcours en remportant trois victoires face à Benevento (2-0), Bologne (3-1) et le week-end dernier à San Siro face à l'AC Milan (0-1) grâce à Politano. Entre-temps, les hommes de Gattuso avaient signé un nul spectaculaire sur la pelouse de Sassuolo (3-3). Avec un match en retard à jouer face à la Juventus, le Napoli est dans le coup pour les 4 premières places de Serie A. Les Napolitains semblent en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation romaine qui souffre face aux gros (pas une seule victoire cette saison et d'ailleurs une grosse défaite 4-0 à Naples au match aller) et qui a disputé une rencontre de Ligue Europa en milieu de semaine.