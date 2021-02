Pronostic AS Roma Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC résiste à la Roma

Quatrième de la Serie A, la Roma reçoit le Milan AC au stade Olympique. La Louve compte actuellement 9 points de retard sur le premier, l'Inter, et 5 unités de retard sur le 2e, le Milan AC. En milieu de semaine, la bande à Fonseca s'est tranquillement qualifiée pour les 8e de finale de l'Europa League en dominant Braga (5-1 en cumulé). En Serie A, la Roma est irrégulière lors des dernières journées, avec une défaite face à la Juve à Turin (2-0), un succès à la maison contre l'Udinese (3-0) et un nul à Benevento (0-0). Les Romains pourraient effectuer une belle opération en cas de succès sur les Lombards ce dimanche. Problème, depuis le début de saison, la Louve souffre dans les confrontations face aux autres grosses écuries italiennes. A domicile, les Romains ont partagé les points face à l'Inter et la Juve, et ils se sont lourdement inclinés sur les terrains du Napoli, de l'Atalanta, de la Lazio ou de la Juve.

En face, le Milan connaît un passage compliqué. Jeudi, les Rossoneri se sont difficilement qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League face à l'Etoile Rouge de Belgrade (3-3 en cumulé). Les Milanais doivent leur salut à la règle du but à l'extérieur. En Serie A, la formation milanaise est passée lors des dernières semaines du statut de leader à celle de poursuivante avec 4 unités de retard sur le grand rival intériste. Les hommes de Stefano Pioli restent sur deux contre-performances face à la Spezia (2-0) et surtout lors du derby de Milan (défaite 3-0). Pour ce déplacement à Rome, Pioli devrait s'appuyer sur les Ibrahimovic, Hernandez, Kjaer et Tonali, tous remplaçants en Coupe d'Europe en vue de ce choc face à la Rome. Désireux de se reprendre après leurs récentes contre-performances, les Milanais devraient être en mesure d'accrocher au moins un point à Rome, face à une Louve qui n'arrive pas à gagner contre les « gros ».