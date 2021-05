Pronostic AS Roma Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma tient tête à la Lazio

L’une des affiches de la 37journée de Serie A n’est autre que le derby de la Ville éternelle entre la Roma et la Lazio. La Louve finit difficilement cette saison avec une élimination en demi-finale de l’Europa League face à Manchester United (8-5 en cumulé) et une décevante 7place en championnat, qui leur permettrait seulement de participer à la prochaine Conference League. En revanche, les Giallorossi ne sont pas assurés de terminer à cette place et se retrouvent sous la pression de Sassuolo qui n’accuse que deux points de retard. Le club romain va vivre une intersaison agitée puisque le Portugais Fonseca va laisser sa placer à son compatriote José Mourinho. Les derniers résultats du club romain sont décevants avec une seule victoire lors des 6 dernières journées face à la lanterne rouge, Crotone (5-0). En milieu de semaine, les partenaires de Veretout se sont inclinés face au champion, l’Inter Milan (3-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio peut toujours accrocher une place dans le Top 4, qui lui permettrait de participer à la Ligue des Champions. Les hommes de Simone Inzaghi vont devoir pour cela réaliser un parcours sans faute et remporter leur match en retard face au Torino. Plus vraisemblablement, le club devrait rester à sa 6place actuelle car la Juve est à 5 points devant, le Napoli à 6, et la Roma à 9 points derrière. En milieu de semaine, lesse sont difficilement imposés face à une formation parmesane condamnée à la Serie B, Parme (1-0). Performante à domicile, la Lazio l’est nettement moins en déplacement et reste sur deux revers face au Napoli (5-2) et sur la pelouse de la Fiorentina (2-0). Humiliée lors du derby aller (3-0) face à la Lazio, la Roma va vouloir prendre sa revanche et pourrait au moins accrocher un nul face à une Lazio, pas spécialement performante en déplacement, dans un match avec des buts des deux côtés.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Roma Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !