Pronostic AS Roma La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

L'AS Roma se sort du piège de La Spezia

Place aux derniers huitièmes de finale de la Coupe d’Italie cette semaine avec l’opposition entre la Roma et La Spezia, qui se déroule au Stade Olympique. Le vainqueur de cette opposition affrontera le Napoli en quart de finale. Cohérent depuis le début de la saison, le club romain vient de recevoir une gifle dans le derby romain par la Lazio (3-0). Les Giallorossi comptent désormais plusieurs points de retard sur le leader milanais. La Coupe d’Italie semble l’objectif le plus atteignable pour le club romain pour décrocher un trophée. La Roma possède un effectif intéressant qui a subi un lifting ces dernières saisons avec l’arrivée de Paulo Fonseca aux manettes. La Louve s’est notamment « hispanisée » avec les Lopez, Mayoral ou autre Pedro. Le coach romain devrait aligner une équipe compétitive pour obtenir sa qualification pour les quartsenchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, La Spezia réalise une saison intéressante en Serie A. Promu cette saison, le club entrainé par Italiano est calé dans le milieu de tableau, avec 5 points d’avance sur la zone de relégation. La Spezia a d’ailleurs obtenu un excellent résultat ce week-end en prenant le point du match nul sur la pelouse du Torino, premier relégable, en jouant quasiment tout le match à 10 contre 11. Lors des journées précédentes, les partenaires de Terzi s’étaient imposés contre la Sampdoria et surtout sur le terrain du Napoli. Surprise de cette première partie de saison, la Spezia peut compter d'habitude sur un excellent Nzola. L’attaquant français est le meilleur buteur de son équipe avec 9 réalisations depuis le début de saison, en revanche, sa participation est incertaine pour ce huitième de finale. A quelques jours de leur opposition en Serie A, la Roma, ambitieuse dans cette Coupe d’Italie devrait se sortir du piège tendu par la Spezia.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma La Spezia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !