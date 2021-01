Pronostic AS Roma Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre la Roma et l’Inter

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce AS Roma Inter Milan :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé du Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca a mis 6 mois pour façonner une Roma à son image. Le coach portugais avait réalisé un excellent travail en Ukraine et semble sur la bonne voie avec la Louve. Auteure d’une seconde partie de saison dernière intéressante, la Roma a réussi à décrocher sa place pour l’Europa League, où elle est qualifiée pour les seizièmes après un parcours sans grand problème. En Serie A, le club romain occupe la 3place du classement avec 3 points de retard sur l’Inter, et 4 sur le leader, le Milan AC. La Roma se montre cohérente depuis le début de saison mais a perdu les deux derniers gros chocs face au Napoli (4-0) et l’Atalanta (4-1). La Louve a pris un accent espagnol avec les Pau Lopez, Perez, Villar, Pedro ou Mayoral. Ce dernier s’est distingué en milieu de semaine en inscrivant un doublé lors du succès obtenu sur le terrain de Crotone (1-3), prenant la place d'un Dzeko légèrement touché.chezjusqu’au 27 janvier seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter a réalisé une excellente dernière ligne droite en 2020 qui lui a permis de se rapprocher du Milan AC. Pour débuter cette nouvelle année, lesont surclassé Crotone (6-2) avec un Lautaro Martinez en feu, auteur d’un triplé. En revanche, les Intéristes se sont montrés décevant à Gênes face à la Sampdoria en milieu de semaine. Les hommes de Conte ont réalisé une piètre prestation en première mi-temps avant de finir fort sans pour autant être en mesure d’égaliser (2-1). Dans une lutte pour le scudetto intense entre 4 formations, l’Inter doit se reprendre lors de ce déplacement au Stade Olympique face à un concurrent direct, et devrait pouvoir compter sur un Lukaku sans doute assez remis pour pouvoir cette fois débuter. Ce choc s’annonce ouvert et au regard du potentiel offensif des deux formations, les deux équipes devraient marquer, comme lors des 4 dernières rencontres du club milanais.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !