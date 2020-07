Pronostic AS Roma Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

AS Roma - Inter : Conte dompte la Louve

L'affiche de la 34journée de Serie A oppose la Roma à l'Inter dimanche soir. La Louve occupe actuellement la 5place du classement avec 4 points d'avance sur le Napoli. La formation de Fonseca a connu un passage compliqué lors de la reprise mais s'est bien repris. La Roma vient de signer trois victoires consécutives face à Parme, Brescia et Vérone. Le club romain est bien installé dans cette 5position synonyme de qualification en Europa League. Les partenaires de Veretout, buteur sur penalty face à Vérone en milieu de semaine, se méfient cependant d'un retour du Milan, en forme dans cette dernière ligne droite. A l'aller, la Roma avait tenu tête à l'Inter (0-0).

Les hommes d'Antonio Conte ont dit adieu au titre mais vont tout faire pour accrocher la 2place. Lesont fort à faire face à une formation de l'Atalanta qui finit fort. L'Inter s'est repris le week-end dernier en s'imposant face au Torino (3-1) et contre la SPAL (4-0) après deux prestations moins abouties face à Bologne (défaite 2-1) et à Vérone (2-2). Lors du succès contre les Turinois, Lautaro Martinez a retrouvé le chemin des filets après 5 journées sans le moindre but, et un penalty manqué contre Bologne. Plus régulier que la Roma et lancé dans sa quête de la 2place, l'Inter devrait être en mesure de s'imposer au Stade Olympique de Rome face à une Louve sur courant alternatif.