Pronostic AS Roma Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Inter mieux que la Roma

Ces dernières semaines, la Serie A nous offre des oppositions passionnantes. Ce samedi, la Roma reçoit l’Inter. Lors de l’intersaison, les dirigeants romains ont misé sur José Mourinho pour relancer un club qui stagnait lors des dernières saisons. Actuellement, la Louve occupe la 5place de Serie A à 6 points de la 4place, qualificative pour la Ligue des Champions. Intéressante lors des premières journées, la Roma a connu un passage compliqué de la mi-octobre à la mi-novembre, avec un seul succès en 5 journées de Serie A. En revanche, les Giallorossi s’étaient repris lors des dernières rencontres avec des victoires face au Genoa (0-2) et contre le Torino (1-0) grâce à la 4e réalisation de Tammy Abraham en Serie A. malheureusement, pour Mourinho, ses hommes connaissent des baisses de régime comme ce fut le cas lors de la défaite à Bologne en milieu de semaine (1-0). Face aux Turinois, les Romains ont perdu leur capitaine Pellegrini qui devrait être absent pour ce choc face à l’Inter. Sur la scène européenne, la Roma est assurée au moins d’une place en 16de finale en Ligue Europa Conférence.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter a retrouvé de sa superbe en remportant la Serie A l’an passé en devançant notamment la Juventus, qui avait enchaîné les titres les saisons précédentes. Les Intéristes sont sur la lancée de ce qu’ils ont réalisé la saison passée, avec une troisième place au général. Les hommes de Simone Inzaghi comptent seulement 2 points de retard sur le Napoli, actuel leader de Serie A. Depuis le début de saison, lesse sont seulement inclinés sur la pelouse de la Lazio (3-1). Après avoir manqué une belle opportunité de revenir sur le Milan AC en concédant nul dans le derby à cause notamment d'un penalty raté en fin de match (1-1), l’Inter a réussi un joli coup en dominant le Napoli (3-2) au terme d’une rencontre spectaculaire. Ensuite, les Intéristes se sont imposés face à Venise (0-2) grâce à des buts de Calhanoglu et de l’inévitable Martinez. L’Argentin est le meilleur buteur de son équipe avec 8 réalisations. Sur sa lancée, l’Inter a dominé la Spezia (2-0) avec un nouveau but de Martinez (8 buts en 14 matchs de Serie A). Sur la scène européenne, l’Inter s’est assuré de participer aux 8de finale de Ligue des Champions, malgré une entame de compétition poussive. Vainqueur de 7 de ses 8 derniers match (pour 1 nul face au Milan), l'Inter pourrait l'emporter chez une Roma encore pas au niveau du Top 4 italien et qui vient de se faire battre par Bologne mercredi.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !