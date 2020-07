Pronostic AS Roma Hellas Vérone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Roma enchaîne face à l'Hellas Vérone

L’AS Roma réalise une saison en dents de scie. La formation dirigée par Fonseca alterne entre des séries de victoires et de défaites. Battue trois fois pour la reprise après un succès inaugural face à la Samp, la Louve a réagi et vient de remporter ses deux derniers matchs face à Parme (2-1) et à Brescia (0-3). La bonne nouvelle est le but de la pépite Nicolo Zaniolo, blessé de longs mois, et qui retrouve peu à peu du temps de jeu. Le club romain est toujours dans le coup pour l’Europa League mais doit encore prendre des points pour s'assurer une présence en C3. Lors du match aller, la Louve s’était imposée sur le terrain du Hellas Verone (1-3).chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐Surprise du championnat italien, Vérone occupe actuellement la 9place. Assuré de se maintenir, le Hellas finit la saison tranquillement. Les partenaires de Di Carmine ont été tout proche de ramener un succès de leur déplacement à Florence (1-1) mais un but de Cutrone dans les dernières secondes et peut être un léger manque de motivation a permis à la Viola de revenir. Les Véronais n'ont d'ailleurs pris que 2 points sur les 3 dernières journées. Déjà vainqueur à Vérone (1-3), une Roma concernée par l’Europe pourrait de nouveau s’imposer.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(160€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Hellas Vérone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !