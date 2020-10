Pronostic AS Roma Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'AS Roma poursuit son renouveau face à la Fiorentina !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce AS Roma Fiorentina chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Moyenne la saison passée, l'AS Roma veut retrouver son standing et par la même occasion la Ligue des Champions. Boostés par un mercato qui semble intelligent (l'arrivée de Pedro et le retour de Smalling notamment meême si ce dernier rejoue à peine), les Romains font un très bon début de saison. Invaincu sur les terrain, la Roma a en revanche perdu son premier match (sur lequel elle avait fait match nul) sur tapis vert pour avoir aligné un Diawara non qualifié. Depuis, la Roma a tenu le nul face aux deux ogres, la Juventus et le Milan AC leader, pour 2 victoires contre Benevento et l'Udinese. En c3, la Louve a remporté ses deux premières rencontres.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Fiorentina a plus de mal à retrouver son lustre d'antan. Malgré l'arrivée de Ribéry l'an dernier, la Viola sort d'une saison galère et semble encore fragile. Vainqueur seulement de deux mal classés à domicile sur ce début de saison (Torino et Udinese), le club s'est incliné face à l'Inter et la Samp, pour 1 nul concédé chez le promu La Spezia. A domicile, la Roma semble capable de prendre le dessus sur cette Fiorentina-là.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Fiorentina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !