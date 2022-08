Pronostic AS Roma Cremonese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'AS Roma enchaîne face à Cremonese

Seulement 6de Serie A la saison passée, l'AS Roma a surtout gagné la 1Ligue Europa Conférence de l'histoire. Seul entraîneur vainqueur de la C1, C3 et C4, José Mourinho a obtenu de ses dirigeants des renforts estivaux avec notamment l'arrivée de Dybala (Juve), Matic (Manchester United) et du latéral lillois Celik. Déjà séduisant en préparation avec notamment des victoires sur Tottenham (1-0) et le Shakhtar (5-0), le club de la Louve a démarré sa saison officielle par une victoire chez la Salernitana (1-0) lors de la 1journée de Serie A.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Cremonese est promue grâce à sa 2place de Serie B la saison passée. Renforcé cet été par des joueurs a priori plus expérimentés que talentueux, le club de la ville de Crémone a débuté sa nouvelle saison par une victoire en Coupe d'Italie face à Ternana (Serie B, 3-2). Sur le même score, Cremonese a en revanche perdu sur la pelouse de la Fiorentina dans les dernières secondes (3-2) la semaine passée pour la 1journée de Serie A. A domicile, la Roma pourrait enchaîner face à un promu.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Roma Cremonese encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !