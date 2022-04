Pronostic AS Roma Bodo Glimt : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa Conférence

La Roma prend sa revanche face à Bodo/Glimt

Bien parti en Norvège lors du match aller disputé jeudi dernier, l’AS Roma avait pris les commandes du match grâce au capitaine Pellegrini, servi par Mkhitaryan. Ensuite, la formation romaine n’a pas su conserver son avance et a encaissé deux buts lors de la seconde période. Le club italien avait déjà affronté la formation norvégienne lors de la phase de poule et avait subi une claque sur la pelouse Bodo/Glimt (6-1) avant de faire un nul au stade Olympique de Rome (2-2). José Mourinho est conscient de la qualité de la formation norvégienne et s’attend à un match compliqué. En danger dans son 1/4 de C3, la Louve est en revanche sur une excellente dynamique en Serie A ce qui lui a permis de remonter à la 5place du classement avec 4 points d’avance sur le 7, la Fiorentina. Le week-end dernier, les Romains ont dominé la Salernitana (2-1) sur des réalisations de Smalling et Perez marqués en fin de match. En forme, la Roma doit s’imposer face à Bodo/Glimt pour espérer se qualifier. Ce match s’annonce « chaud » puisque l’aller s’était fini dans la confusion avec des accrochages entre les deux staffs.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bodo/Glimt est donc invaincu contre la Roma cette saison avec 2 victoires et un nul. Les Norvégiens avaient déjà réussi de bonnes prestations lors des tours précédents avec les éliminations du Celtic Glasgow ou de l’AZ Alkmaar. Sur le plan national, Bodo/Glimt a disputé deux matchs lors de cette nouvelle saison, avec un nul contre Rosenborg (2-2) lors de la 1journée et un succès obtenu à Sandefjord (1-2) le week-end dernier. Pillé cet hiver (notamment avec l'arrivée de Berg à Lens), cette équipe championne de Norvège en titre regorge de joueurs prometteurs à l’image des Pellegrino, Saltnes ou de l’excellent Vetlesen. Pour cette affiche, avec ses joueurs de talent et son expérience, la Roma poussée par ses tifosi devrait trouver la solution pour dominer Bodo/Glimt.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Roma Bodo Glimt encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !