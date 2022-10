Pronostic AS Roma Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L'AS Roma confirme face au Bétis

Avant-dernier de cette poule d'Europa League, l'AS Roma a remporté son match à domicile face à l'HJK (3-0) après une défaite en Bulgarie sur la pelouse de Ludogorets (2-1). Egalement irrégulière en Serie A, le club de José Mourinho est 6mais reste sur une superbe victoire obtenue à Milan face à l'Inter (1-2) qui a battu le Barça mardi. Les Romains ont tout de même remporté 6 de leurs 10 premiers matchs toutes compétitions confondues cette saison. Face aux Intéristes, c'est l'excellent Dybala qui a scoré le but de l'égalisation d'une superbe réalisation.

En tête de ce groupe, le Bétis a lui su battre les deux autres adversaires de la poule : victoires 2-0 à Helsinki, et 3-2 à domicile face à Ludogorets. 4de Liga, le club sévillan a en revanche mal préparé cette affiche puisqu'il s'est incliné sur la pelouse du Celta Vigo ce week-end (1-0). Ce match s'annonce serré entre deux belles équipes mais le fait que la Roma soit davantage dans l'obligation de l'emporter et qu'elle évoluera à domicile peut avoir son importance. Les Romains ont dû également reprendre confiance avec cette belle victoire chez l'Inter samedi.