Pronostic AS Roma Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta assomme la Roma

Ambitieuse, la Roma avait misé cet été sur José Mourinho pour permettre au club de regagner des titres. Pour sa première saison à la tête des Romains, le coach portugais souffre puisque ses protégés doivent se contenter de la 6place du championnat qui lui permettrait seulement de participer à la Conference League, compétition dans laquelle les Romains sont toujours engagés (non sans mal). En revanche, la Louve avait été éliminé en 1/4 de Coupe d'Italie par l'Inter (2-0).. Les résultats des dernières semaines sont encore et toujours moyens. En effet, lesont signé 3 nuls face au Genoa, Sassuolo et contre le Hellas Verone, pour une victoire le week-end dernier face à la Spezia (0-1) sur une réalisation de Tammy Abraham (12 buts cette saison) sur penalty en toute fin de rencontre. A domicile, la Roma se montre en général solide mais rencontre des problèmes face aux gros avec des défaites face au Milan AC, l'Inter et la Juventus. Au niveau de l'effectif, le Mou ne pourra pas compter sur plusieurs éléments puisque les Spinazzola, Ibanez, Mkhitaryan, et la recrue Sergio Oliveira sont sur le flanc.

De son côté, l'Atalanta s'est reprise lundi en Serie A en dominant tranquillement la Sampdoria (4-0) avec notamment un doublé de Koopmeiners et une réalisation de l'ancien Monégasque Pasalic placé en faux 9. Cette victoire permet à lade rester à 3 points de la 4place détenue par la Juventus Turin. Avant ce succès, les hommes de Gasperini avaient connu un passage compliqué avec 5 journées consécutives sans le moindre succès. L'Atalanta avait profité de son 16de finale d'Europa League face à l'Olympiacos pour retrouver confiance, en s'imposant deux fois face aux Grecs. Les Italiens seront opposés au Bayer Leverkusen en 8. Si Gasperini peut compter sur le retour de Luis Muriel, le technicien italien déplore les absences des Illicic, Zapata mais aussi celle de l'Ukrainien Malinovski. De retour en forme, l'Atalanta dispose d'un effectif de qualité capable de renverser la Roma au stade Olympique et prendre sa revanche sur le match aller où les Romains avaient obtenu une victoire heureuse à Bergame.