Pronostic AS Roma Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta Bergame enchaîne face à une AS Roma décevante

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Qualifié pour les demi-finales de l'Europa League où elle retrouvera Manchester United, la Roma connait moins de réussite sur le plan national. En effet, à l'heure actuelle, la Louve se retrouve en 7position. Les Romains ne comptent que 4 points de retard sur la Lazio, qui occupe le dernier strapontin. Les résultats des 5 dernières journées de Serie A, avec un seul succès obtenu à domicile à Bologne, ne sont guère encourageants dans cette dernière ligne droite. Sur cette période, les hommes de Fonseca ont obtenu un nul contre Sassuolo et se sont inclinés face à Parme, le Napoli et le week-end dernier sur le terrain du Torino, qui lutte pour son maintien. Pourtant les Giallorossi avaient parfaitement lancé leur rencontre en ouvrant le score par Mayoral dès la 3minute. La fin de match fut plus délicate avec 3 buts encaissés à partir de l'heure de jeu (score final 3-1). De plus, depuis le début de saison, la Roma souffre dans les confrontations face aux grosses cylindrées italiennes.

De son côté, l'Atalanta Bergame s'est parfaitement remise de son élimination en 8de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Laoccupe actuellement la 3place de Serie A avec 11 points de retard sur l'Inter et seulement 2 sur le Milan AC. Les Bergamasques ont une fin de saison chargée puisqu'ils vont défier la Juventus en finale de la Coppa Italia. En pleine forme, l'Atalanta a remporté ses 5 derniers matchs en Serie A en dominant successivement La Spezia (3-1), Vérone (0-2), l'Udinese (3-2), la Fiorentina (2-3) et le week-end dernier la Juventus (1-0). Sur sa lancée, lasemble en mesure de s'imposer sur le terrain de la Roma et confirmer ainsi sa place dans le Top 4.