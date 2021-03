Pronostic AS Canet Roussillon OM : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Un OM tranquille face au Canet Roussillon

Comme la plupart des formations évoluant dans les divisions inférieures, l'AS Canet Roussillon arrive en manque de rythme lors de ces seizièmes de finale. Promu cette saison, le club catalan a disputé 9 rencontres en National 2 pour un bilan mitigé. En effet, cette équipe du Canet se retrouve en 12position de son groupe de la 4division française avec 4 points d'avance sur le premier relégable. En revanche, les Catalans réalisent un excellent parcours en Coupe de France où ils ont successivement dominé Colomiers, Montferrier et le Stade Poitevin.

De son côté, l'Olympique de Marseille connaît un passage compliqué avec une seule victoire lors des 11 dernières journées de Ligue 1, face à l'OGC Nice. Le week-end dernier, les Phocéens ont obtenu un bon résultat face à des Lyonnais qui luttent pour le titre (1-1). En revanche, les partenaires de Dimitri Payet se sont inclinés face à Lille en milieu de semaine (2-0) suite à une faute de main de Steve Mandanda, très bon jusque-là. Malgré la défaite, les Marseillais ont montré un bien meilleur que lors des premiers matchs du début de l'année. Ce léger regain de forme permet à l'OM d'être toujours dans le coup pour les places européennes. Nasser Larguet devrait officier pour la dernière fois sur le banc phocéen avant de laisser la main à Jorge Sampaoli. Pour se qualifier sur ce 16, Marseille est allé s'imposer à l'Abbé Deschamps face à Auxerre (0-2). Désireux de sauver sa saison, le club marseillais devrait se montrer solide face à Canet Roussilon et passer ce tour.