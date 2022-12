Pronostic Arsenal West Ham : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Une rentrée appliquée pour les Gunners

Leaders de Premier League après une première partie de saison de haut vol, Arsenal est clairement le mieux placé pour tenter de décrocher le titre au printemps Outre Manche. Pas attendus à ce niveau avant le début du championnat, les Gunners ont écœuré leurs adversaires lors de la période automnale pour aborder la trêve internationale avec 5 longueurs d'avance sur leur dauphin, Manchester City. Preuve de leur régularité, les Londoniens ont remporté 14 de leurs 16 matchs disputés en championnat pour un nul et une défaite. D'ailleurs, ils avaient terminé par 3 succès contre Nottingham Forest (5-0), Chelsea (0-1) et Wolverhampton (0-2). Si l'on met de côté le buteur brésilien Gabriel Jésus qui manquera une bonne partie du reste de la saison après avoir contracté une blessure à un genou lors de la Coupe du monde et le défenseur cadre William Saliba qui ne sera peut être pas rentré à temps, les hommes de Mikel Arteta pourraient être quasiment au complet en ce qui concerne les cadres. On devrait donc retrouver sur le terrain au coup d'envoi les excellents Odegaard (6 buts, 4 passes), Saka (4 buts, 6 passes) ou encore Xhaka (3 buts, 3 passes) qui seront chargés de mettre en difficulté le bloc de West Ham.

De son côté, West Ham n'a pas du tout le loisir de se vanter d'avoir aussi bien réussi sa première moitié de saison. Largués dans la course à l'Europe, les partenaires de Kurt Zouma se retrouvent à lutter en queue de classement pour ne pas sombrer dans la zone de relégation. Et avec seulement 14 points pris en 15 rencontres, ils ne pointent qu'au 16ème rang de cette Premier League avec un petit point d'avance sur la zone rouge. Pour ce court mais périlleux déplacement à l'Emirates Stadium, les Hammers seront privés de deux de leurs cadres défensifs, Aguerd et Zouma, qui sont blessés, ce qui risque de poser des problèmes dans leur arrière garde. Et avec seulement 12 buts marqués cette année, les Londoniens n'affolent pas les compteurs offensivement. Accrochés en amical lors de leur dernier match contre Fulham, les hommes de David Moyes pourraient mal débuter cette seconde partie de saison en s'inclinant sur le terrain du leader.