Pronostic Arsenal West Ham : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal repart sur les mêmes bases face à West Ham

Arsenal a réalisé une excellente première partie de saison qui lui a permis de prendre les commandes de la Premier League avec 5 points d'avance sur son premier poursuivant, Manchester City, qui semble être le seul à pouvoir le contrarier dans la course pour le titre. Les Gunners affichent un excellent bilan puisqu'ils ont remporté 12 rencontres et ont seulement laissé des points en route lors du nul à Southampton et lors d'une défaite contre Manchester United. Les hommes d'Arteta sont conscients que tout peut encore changer car la phase aller n'est même pas finie et qu'ils doivent encore affronter des formations comme Manchester City ou Newcastle, respectivement 2et 3. Surpris par Brighton (1-3) à l'Emirates en Carabao Cup, Arsenal avait remporté les 3 derniers matchs de championnat avec notamment une victoire à Stamford Bridge face à Chelsea (0-1). Lors de la dernière journée, les Gunners avaient réalisé une bonne affaire avec leur succès à Wolverhampton (0-2) qui leur avait permis d'accentuer leur avance en tête du classement car dans le même temps City se faisait surprendre par Brentford à l'Etihad. Concernant l'effectif disponible pour ce match. Arteta devrait retrouver la plupart de ses joueurs présents au Mondial, hormis Saliba qui a disputé la finale. Les White, Xhaka, Saka, Martinelli devraient tous être opérationnels. En revanche, le brésilien Gabriel Jesus est quant à lui blessé pour plusieurs mois et devrait être suppléé par Nketiah, en attendant l'arrivée d'une recrue.

En face, West Ham est l'une des déceptions de la saison. En effet, la formation londonienne occupe seulement la 16place avec un point d'avance sur le premier relégable. Les Hammers nous avaient habitué à lutter pour l'Europe ces dernières saisons et se retrouvent lors de cet exercice à devoir jouer le maintien. Les hommes de David Moyes ont très mal fini avant la trêve de la Coupe du Monde avec 3 défaites consécutives face à Manchester United (1-0), Crystal Palace (1-2) et contre Leicester (0-2). Pour préparer la reprise de la Premier League, West Ham a disputé 3 rencontres amicales avec deux victoires sur Cambridge (2-4) et l'Udinese (1-3) pour un nul contre Fulham (1-1). Pour affronter Arsenal, Moyes ne pourra pas compter sur Aguerd touché au Qatar ou Areola (finaliste avec la France), mais devrait retrouver son capitaine Rice au milieu de terrain. Touché contre Leicester, Zouma est incertain pour cette rencontre, tandis que les Scamacca, Bowen, Paqueta, Benrahma ou Cresswell devraient tous être opérationnels. Intraitable dans son Emirates Stadium (6 victoires en autant de matchs) en Premier League, Arsenal devrait profiter du mauvais passage de West Ham pour grappiller 3 points importants dans la course au titre.