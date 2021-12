Pronostic Arsenal West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal dépasse West Ham

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Arsenal West Ham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le départ d’Arsène Wenger, Arsenal a lentement régressé. En effet, candidat habituel au Top 4 sous les ordres du tachnicien français, lesvisent désormais l’Europa League. L’an passé, les hommes d’Arteta ont même raté l’Europe et se contentent cette saison de jouer les compétitions nationales. En Premier League, Arsenal est toujours dans le coup pour le Top 4 car il ne compte que deux points de retard sur le 4qui n’est autre que West Ham. Les Gunners sont en revanche loin du trio composé par Man City, Liverpool et Chelsea, qui survolent la PL. L’équipe londonienne profite également des exercices compliqués de Manchester United, Tottenham et Leicester. Solide face aux équipes à sa portée, Arsenal souffre face aux grosses cylindrées comme on a pu le constater lors des dernières rencontres face à Liverpool et Manchester United. Le week-end dernier, lesont livré une prestation aboutie face à Southampton (3-0) avec un Alexandre Lacazette buteur. Le joueur français a profité de la mise à l’écart d’Aubameyang, qui aurait enfreint les règles de vie du club et qui sera encore écarté ce mercredi. Pour la réception de West Ham, Arteta devrait s’appuyer sur le même groupe que face aux Saints. En effet, Arsenal a livré une très belle prestation avec des passages où on a retrouvé un jeu digne des belles années du club londonien.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham est l’une des surprises de ces deux dernières saisons. L’arrivée de David Moyes à la tête desil y a 2 ans a métamorphosé le club londonien qui lutte désormais pour l’Europe. L’an passé, West Ham a accroché un billet pour l’Europa League, où il vient de se qualifier pour les 8de finale. En Premier League, les protégés de David Moyes occupent la 4place mais se retrouvent sous la pression d’équipes comme Manchester United ou... Arsenal. Depuis le début de saison, lesont montré d’excellentes choses face aux grosses cylindrées en battant notamment Chelsea, Liverpool, Leicester ou Tottenham. Malgré un succès face aux Blues de Chelsea, les derniers résultats sont un peu moins convaincants avec des points laissés en route face à Wolverhampton, City, Brighton et Burnley le week-end dernier. De plus, les Hammers ont perdu Zouma sur blessure face à Chelsea, et Ogbonna quelques semaines plus tôt, les deux éléments qui composaient la charnière du club londonien depuis le début de saison. Ajoutons que les deux latéraux Johnson et Cresswell sont aussi touchés. En regain de forme depuis quelques matchs, Arsenal pourrait nourrir des ambitions lors de la réception du 4de PL, West Ham, amputé de plusieurs joueurs majeurs en défense.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !