Pronostic Arsenal Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Gunners condamnent Watford

La saison de Premier league se termine ce dimanche et doit encore révéler les relégables et les européens. En s'inclinant à Villa Park (1-0) en milieu de semaine, Arsenal s'est éloigné de l'Europa League. Seule une victoire en FA Cup face à Chelsea leur permettrait d'atteindre cet objectif. Brillante face à Manchester City (2-0) en demi-finale de la FA Cup, l'équipe londonienne a en revanche été insipide face à Aston Villa. Les hommes d'Arteta veulent finir sur une bonne note et préparer au mieux la finale face aux Blues. Arsenal reste sur une belle victoire à l'Emirates face au champion en titre, Liverpool (2-1). Remplaçant au coup d'envoi face à Villa, Granit Xhaka devrait retrouver une place de titulaire au milieu. Le Suisse est l'un des joueurs importants du dispositif mis en place par Arteta. Chahuté par le public de l'Emirates cette saison, Xhaka a retrouvé grâce aux yeux des supporters deschezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La défaite d'Arsenal face à Aston Villa a fait mal à Watford. Ce revers a poussé lesdans la zone de relégation. Les partenaires d'Etienne Capoue sont dans l'obligation de ramener un résultat de l'Emirates pour pouvoir se maintenir. La calculatrice pourrait être de sortie ce dimanche puisque Watford et Villa sont actuellement départagés par la différence de buts (-26 pour Villa et – 27 pour Watford). La lourde défaite face à City (4-0), cumulée à la victoire des, a fait plonger Watford à la 18e place. Dimanche dernier, le club s'est séparé de Nigel Pearson en conflit avec son président. L'entraineur anglais avait pourtant permis à son club de sortir de la zone rouge (il avait repris Watford en dernière position). Pour ce match, nous voyons Arsenal s'imposer et condamner Watford à la Championship.