Pronostic Arsenal Valence : Analyse, prono et cotes de la 1/2 finale aller de Ligue Europa

Arsenal intraitable à l’Emirates face à Valence !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lesd’Arsenal restent sur trois défaites consécutives en Premier League et voient leurs adversaires prendre de l’avance pour les places qualificatives à la Ligue des champions. Les joueurs d’Emery peuvent toujours se qualifier pour la C1 en remportant l’Europa League qui semble être devenu l'objectif principal du club. Depuis le début de saison, Arsenal se montre très performant à domicile et seules 4 équipes ont réussi à s’imposer à l’Emirates : Manchester City et Crystal Palace (quelques jours après une victoire à Naples en C3) en Premier League, Tottenham en Carabao Cup et Man U en FA Cup. Au tour précédent de cette Europa League, les partenaires de Lacazette ont par exemple livré une très belle prestation face au Napoli d’Ancelotti (2-0). Lessont métamorphosés dans leur stadechezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Arsenal, Valence n’est pas au mieux et vient de s’incliner lors de ses 2 dernières rencontres, disputées chez l'Atlético Madrid (3-2) et à domicile face à Eibar (0-1). A 3 journées de la fin en Liga, le club Ché compte 3 points de retard sur la 4et dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Les hommes de Marcelino ont connu un début de saison compliqué mais se sont progressivement repris au point de pouvoir lutter pour l’Europe et d’être toujours en course en Europa League, mais les adversaires rencontrées jusqu'à présent dans cette C3 (Celtic, Krasnodar et Villarreal) sont loin d'être du calibre d'Arsenal. Vainqueur de 8 de ses 9 derniers matchs disputés à l'Emirates, Arsenal pourrait s’imposer ce jeudi soir.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Valence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !