Pronostic Arsenal Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Une nouveau bon match d’Arsenal face à Tottenham !

Après 22 matchs sans défaite, les Gunners ont chuté sur la pelouse de Southampton ce week-end (3-2). Cette défaite peut s'expliquer par l'absence des habituels titulaires en défense. En effet, Mustafi et Sokratis étaient suspendus tandis qu'Holding est blessé pour de long mois. Koscielny a bien effectué son retour, mais un manque de rythme logique après plusieurs mois d'inactivité ne lui a pas permis d'être dans ses meilleures dispositions. Dans son Emirates, Arsenal a perdu une seule fois (face à Manchester City lors de la 1ère journée) et été par la suite très efficace, notamment lors du match de Premier League contre les Spurs. Pour ce premier derby du Nord de Londres, Arsenal s'était imposé 4-2, lors d'un match complètement fou. Cette défaite concédé à l'Emirates, Mauricio Pochettino s'en souvient. Le technicien argentin avait d'ailleurs fustigé l'attitude des Gunners lors de leur célébration d'après-match. Ce revers était intervenu au cours d'une semaine dantesque pour les Spurs, puisqu'ils avaient enchaîné Chelsea, l'Inter et Arsenal. Un manque de fraîcheur physique et mental s'était fait ressentir en seconde période chez les hommes de Pochettino. Depuis, Tottenham a remporté tous ses matchs de PL et a validé sa place en 1/8de finale de la LDC. L'avantage du terrain fait d'Arsenal le favori logique, mais nous voyons des Spurs plus accrocheurs et remontés après la première défaite.