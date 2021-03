Pronostic Arsenal Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal – Tottenham : un derby londonien avec des buts

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce North London derby chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le North London Derby met aux prises Arsenal et Tottenham dans un derby ayant certainement la rivalité la plus exacerbée de Londres. En Premier League, lesn’ont plus grand-chose à espérer puisqu'ils sont en 10position avec 10 points de retard sur les places européennes. Les hommes d’Arteta ont montré de bien meilleures choses lors des dernières journées, mais commettent de grossières erreurs qui permettent à leurs adversaires de revenir dans le match. Ce manque de maîtrise s’est fait ressentir lors du match nul à Burnley (1-1) où Arsenal a été de loin la meilleure formation sur le terrain en se créant de grosses opportunités, mais une erreur de débutant de Xhaka a permis auxd’égaliser. En milieu de semaine, les partenaires de Bellerín ont une nouvelle fois affiché ce manque de contrôle face à l’Olympiakos dans une partie largement à leur portée. Après Xhaka contre Burnley, c’est Ceballos qui a commis une bourde qui a offert un but aux Grecs. Néanmoins, Arsenal a réussi à s’imposer en inscrivant deux buts supplémentaires en fin de rencontre (score final 1-3). Ce dimanche, lesvont vouloir s’imposer face à leur grand rival pour atténuer la déception de leurs supporters concernant la mauvaise saison en cours. Willian, Pépé ou Aubameyang se sont montrés à leur avantage lors des dernières rencontres en se montrant très actifs sur le front de l’attaque.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham a connu un passage compliqué, mais s’est parfaitement ressaisi lors des dernières rencontres. A contrario des, lessont dans le coup sur tous les tableaux puisqu'ils vont disputer la finale de la Carabao Cup le mois prochaine face à Man City, et peuvent toujours accrocher le top 4 de Premier League. Le retour en forme de Bale et Alli, aux côtés d'un Harry Kane qui tourne à plein régime, a bien aidé leslors des dernières journées. En effet, Tottenham a remporté ses 3 dernières rencontres de Premier League face à Burnley, Fulham et Crystal Palace. En milieu de semaine, lesgrâce à un doublé d’Harry Kane, ont dominé le Dinamo Zagreb en C3 (2-0). Impressionnants sur le plan offensif, lespourraient causer de gros dégâts à une défense d’Arsenal loin d’être irréprochable. Pour ce derby, on devrait voir une rencontre spectaculaire avec plus de 2 buts, mais aussi les deux équipes marquer, comme lors des deux derniers derbys disputés à l’Emirates en Premier League.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !