Pronostic Arsenal Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Arsenal – Rennes : des buts de chaque côté comme à l’aller !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Arsenal Rennes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu par le Stade Rennais la semaine passée, Arsenal a retrouvé les joies de la victoire dans le choc de Premier League qui l’opposait à Manchester United. Les hommes d’Unai Emery se sont imposés 2 à 0 et se retrouvent désormais à la 4place, qualificative pour la Ligue des Champions. La semaine passée, lesont parfaitement entamé la rencontre face à Rennes en menant rapidement, mais l’expulsion de Sokratis a ensuite totalement changé le match (défaite 3-1). Réputé pour être une équipe très offensive, Arsenal l’est aussi pour sa défense fébrile. Si Leno a réalisé unface à United, il le doit à la maladresse desqui ont touché les poteaux à 2 reprises et manqué plusieurs grosses opportunités. Avec le retour de Lacazette (suspendu finalement seulement 2 matchs), le club londonien est capable de renverser le Stade Rennais mais est aussi suffisant défensivement et laisse régulièrement des opportunités de scorer à ses adversaires.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dans le domaine offensif, les Bretons auront des atouts à faire valoir. Avec Niang, Hunou, Sarr ou Ben Arfa, Julian Stephan dispose d’éléments capables marquer à tout moment. En plus, l’essentiel Sokratis en défense centrale est suspendu pour cette rencontre. 4 des 5 derniers matchs rennais se sont terminés avec des buts de chaque côté. Motivés pour réussir un coup et écrire l'une de leur plus belles pages européennes, les Rennais vont tout faire pour marquer ce but tellement important à l'extérieur. Dans son Emirates, Arsenal est très performant mais encaisse également des buts. Pour cette rencontre, nous voyons ces 2 équipes très offensives trouver logiquement le chemin des filets comme à l'aller.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !