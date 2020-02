Pronostic Arsenal Olympiakos : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Les Gunners d'Arsenal dégainent encore face à l’Olympiakos

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal - Olympiakos :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée de Mikel Arteta à la tête d’Arsenal a relancé le club londonien. En Premier League, lesse sont replacés en 9position ce week-end à seulement 4 points de la 5e place, qui pourrait être qualificative pour la prochaine Ligue des Champions si la sanction contre Man City venait à être confirmée. Malmenés par Everton le week-end dernier, les protégés d’Arteta ont fait la différence grâce à leurs attaquants et notamment Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, ce qui porte son total à 17 réalisations en championnat. Depuis sa prise de fonction, le coach basque des Gunners n’a perdu qu’une seule rencontre, la première face à Chelsea, dans un match où ses protégés auraient mérité de s’imposer. Arteta a su notamment relancer des éléments comme Pépé ou Ozil. Le champion du monde allemand, absent en Grèce pour des raisons politiques, retrouve de sa superbe depuis plusieurs semaines. En attaque, le Français Alexandre Lacazette, relégué sur le banc en PL, devrait retrouver une place dans le onze en C3. L’ancien Lyonnais a permis à sa formation de s’imposer en Grèce avec une réalisation dans les dernières minutes.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Battus lors du match aller face à Arsenal, les Grecs se sont bien repris en championnat. L’Olympiakos s’est en effet imposé dans le choc face au PAOK (1-0) et a ainsi étendu son avance à 5 points sur son dauphin. Les partenaires de Valbuena ont été basculés de Ligue des Champions où ils ont terminé troisième derrière de leur groupe le Bayern et Tottenham. Lors de ce parcours européen, les rencontres en déplacement des Grecs ont offert plusieurs buts. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs, Arsenal devrait continuer sa belle série de victoire dans une rencontre avec plus d’un but comme c'est souvent le cas à l'Emirates.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Olympiakos détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !