Pronostic Arsenal Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal enchaîne face à l’Olympiakos

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal - Olympiakos :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le début de saison, Arsenal connait des hauts et des bas. Actuellement, le club londonien semble dans un bon passage. Sur le plan du jeu, lesmontrent de bonnes choses depuis plusieurs semaines mais n’ont pas toujours été récompensés de leurs efforts. Les protégés de Mikel Arteta ont également commis de grossières erreurs défensives, à l’image de celles commises par Xhaka face à Burnley, ou celle de Ceballos lors du match aller. Malgré l’erreur de l’Espagnol, les Londoniens ont assuré l’essentiel en Grèce en remportant une large victoire (1-3). Pour ce match retour, Arsenal devrait poursuivre sur sa dynamique, car la gestion du score n’est pas un point fort des Gunners. Sur leur lancée, les partenaires de Thomas Partey ont remporté l’un de leurs matchs les plus importants de la saison le North London derby face à Tottenham. Dans une rencontre largement dominée par les Gunners, Arsenal s’est logiquement imposé, malgré l’ouverture du score sublime des Spurs (2-1). Arrivé en retard à la causerie d’avant-match, Aubameyang avait été puni par Arteta et devrait retrouver le terrain pour la réception des Grecs.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympiakos s’est parfaitement repris suite à sa lourde défaite de l’aller. En effet, les partenaires de Kenny Lala sont allés s’imposer sur la pelouse de l’AEL Larissa (1-3) avec une nouvelle réalisation de Youssef El Arabi. Avec 16 points d’avance dans son championnat national, l’Olympiakos ne devrait pas connaître de soucis pour empocher un nouveau titre. Les Grecs participent à cette Europa League suite à leur troisième place de groupe en Ligue des Champions derrière Man City et Porto, mais devant l’OM. En 16e de finale dans une double confrontation passionnante, les Grecs se sont difficilement qualifiés face au PSV Eindhoven (5-4 en cumulé). En pleine forme, Arsenal devrait poursuivre son excellente dynamique et s’imposer face à l’Olympiakos dans une rencontre avec plus de 2 buts, comme lors de l’aller. Même en avance, Arsenal devrait mettre un point d'honneur à s'imposer face à l'équipe qui l'avait sorti de la compétition l'an dernier.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Olympiakos détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !