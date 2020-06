Pronostic Arsenal Norwich : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Arsenal confirme son mieux face à Norwich

Après avoir perdu ses deux premières rencontres depuis la reprise, contre Manchester City dans l'Emirats (0-3) et chez Brighton et Hove Albion dans le Falmer Stadium (1-2) au terme d'une rencontre à rebondissements, Arsenal a retrouvé des couleurs. En déplacement du coté de Southampton, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont renoué avec la victoire en championnat (2-0), se rapprochant ainsi des places européennes (remonté à la neuvième place du classement). Ce week-end, les Gunners ont battu Sheffield United à l'extérieur en quart de finale de la FA Cup (2-1) et retrouveront Manchester City au mois de juillet pour une demi-finale. En face, Norwich est bon dernier de ce championnat anglais avec 21 points au compteur. Si rien n'est encore joué bien évidemment, le positionnement des Canaris semble beaucoup trop éloigné des autres relégables. En effet, le premier non relégable possède 6 points d'avance sur les partenaires de Pukki. Par ailleurs, la rentrée pour Norwich s'est très mal passée. Après une lourde défaite contre Southampton à la maison (3-0), les Jaunes ont perdu à la maison lors de la réception d'Everton (0-1). Défait également en FA CUP par Man U ce week-end, Norwich n'y croit plus vraiment tandis qu'Arsenal va mieux, et a besoin de cette victoire.