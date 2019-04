Pronostic Arsenal Naples : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

2

Des buts de chaque côté entre Arsenal et Naples

Ayant concédé une nouvelle défaite à Goodison Park face à Everton dimanche (1-0), Arsenal a confirmé leurs difficultés en déplacement. Par contre, dans leur Emirates Stadium, les hommes d'Emery sont impressionnants et restent sur 10 victoires en Premier League. Toutes compétitions confondues, lesont perdu trois rencontres à domicile, face à Manchester City en Premier League, contre Tottenham en Carabao et face à Manchester United en FA Cup. Cette excellente série à domicile a notamment permis à Arsenal de renverser la situation face à Rennes au tour précédent. Arsenal a marqué sur ses 11 derniers matchs à domicile mais sa défense est vulnérable entre les défaillances collectives et les erreurs individuelles. De son côté, le Napoli a quasiment assuré sa 2place en Serie A et peut totalement se concentrer sur le dernier objectif de la saison : l'Europa League. Les hommes d'Ancelotti ont réalisé une très belle campagne de Ligue des Champions mais ont été basculés en Europa League après avoir été devancés dans leur poule par le PSG et Naples. Lors des tours précédents en déplacement, les Italiens ont toujours réussi à marquer (Zurich et Salzbourg). Le Napoli possède des éléments efficaces en attaque avec Milik, Mertens, Callejon, mais aussi Insigne qui sera de retour de blessure. Entre deux équipes très offensives, il devrait y avoir des buts de chaque côté dans ce quart de finale.