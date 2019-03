Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Des buts de chaque côté entre Arsenal et Manchester United !

Les deux clubs ont connu des fortunes diverses cette semaine en Coupe d’Europe face aux formations françaises. Arsenal, favori, s’est lourdement incliné sur la pelouse de Rennes (3-1) tandis que Man U, proche de la sortie, a réalisé l’exploit de se qualifier au Parc des Princes (3-1). Lesdoivent se racheter dès ce dimanche face à un adversaire direct pour les places qualificatives à la Ligue des champions. A domicile cette saison en Premier League, Arsenal a perdu une seule rencontre lors de la 1ere journée face au leader Manchester City. Récemment battu par United en FA Cup, le club dirigé par Unai Emery aura à cœur de prendre sa revanche. A l’image des trois derniers matchs, les rencontres des Gunners se terminent régulièrement avec des buts de chaque côté. Performants offensivement (Arsenal va en plus récupérer Lacazette suspendu en C3), les Londoniens sont friables en défense.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United est sur un nuage après l’exploit au Parc des Princes. Ce résultat prouve la force de caractère de cette équipe. Cependant, lors de ce match, les Mancuniens ont surtout profité des cadeaux du PSG et ont eu beaucoup de chance. Cette réussite rappelle évidemment celle des années d’Alex Ferguson. Solskjaer retrouve pour ce match Paul Pogba, essentiel au milieu de terrain des. Avec un Lukaku en pleine forme, et un Rashford en réussite, Manchester a des armes à faire valoir en attaque. Pour cette rencontre, nous voyons une rencontre ouverte, comme souvent à l’Emirates, avec des buts de chaque côté.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !