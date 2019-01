Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Match ouvert entre Arsenal et Manchester United !

L'affiche des 1/16de finale de la FA Cup oppose Arsenal à Manchester United. Les deux formations sont également à la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Suite à sa défaite à West Ham, Arsenal s'est bien repris en s'imposant à l'Emirates face à Chelsea et en se relançant pour le Top 4. Emery a pu compter sur ses Français Lacazette et Koscielny, buteurs lors de ce match. Le coach londonien a perdu cette semaine son latéral droit Bellerin, blessé pour de longs mois. Au tour précédent, les Gunners s'étaient imposés sur le terrain de Blackpool avec une équipe remaniée. Emery devrait de nouveau aligner une équipe avec des éléments moins utilisés. A l'image d'Arsenal, Manchester avait dominé Reading avec une équipe remaniée au tour précédent. Les Red Devils sont en pleine forme et viennent d'enchaîner 7 succès consécutifs. Le départ de Mourinho semble avoir libéré les joueurs qui pratiquent dorénavant un football plus offensif. Les éléments significatifs de cette bonne passe sont Paul Pogba et Marcus Rashford, décisifs quasiment à toutes les rencontres. Ambitieux, Manchester se déplace avec l'intention de se qualifier. Comme lors du match aller en Premier League à Old Trafford qui s'était soldé par un excellent match (2-2), nous voyons un match ouvert et des buts de chaque côté.