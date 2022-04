Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal - Manchester United : Les Gunners font feu face aux Red Devils

La 34journée de Premier League ouvre avec une affiche importante dans l’optique de la 4place avec le duel entre Arsenal et Manchester United. En effet, ces deux formations ont pour ambition de participer à la Ligue des Champions et doivent pour cela finir dans le Top 4 de PL. Man City, Liverpool et Chelsea devraient accaparer les 3 premiers sièges, ce qui laisse la 4e vacante que convoitent Tottenham, Arsenal et Man U. En grande forme début 2022, Arsenal a connu un passage à vide suite à son revers face à Liverpool à la mi-mars, en concédant 3 autres revers face à des formations à sa portée à savoir Crystal Palace (3-1), Brighton (1-2) et Southampton (1-0). Au pied du mur, les protégés de Mikel Arteta ont réagi de la plus belle des manières en s’imposant mercredi dans le derby face à Chelsea (2-4). Lors de cette rencontre, Arsenal a mis tout ce qui lui avait manqué lors des revers précédents, et notamment l’envie de réussir. Impressionnant en contres avec la vitesse de Saka (également buteur sur penalty) et précis à la finition avec un Nketiah en forme, Arsenal a repris confiance. Auteur d’un doublé, Eddie Nketiah pourrait prendre à terme la place d’un Lacazette décevant. En effet, l’ancien lyonnais est un formidable appui dans le jeu de mouvement des Gunners mais a des statistiques faméliques pour un avant-centre d’une formation luttant pour le Top 4.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United s’attendait à un match compliqué à Anfield face à une équipe de Liverpool en grande forme. La défaite annoncée s’est traduite par une humiliation, pas spécialement par l’écart du score (4-0) mais surtout par l’impression laissée par lesqui ont semblé évolué à un niveau bien inférieur à celui des. Le week-end dernier, United avait déjà été tout heureux d’accrocher un succès face à la lanterne rouge de Premier League, Norwich (3-2). Les Red Devils s’en étaient remis à Cristiano Ronaldo auteur d’un triplé, et à De Gea qui avait multiplié les parades décisives. Frappé par un drame familial, CR7 a manqué le déplacement à Liverpool. Le Portugais a repris l’entrainement collectif et pourrait être opérationnel pour affronter Arsenal. Blessé en début de rencontre face à Liverpool, Pogba manquera ce choc face à Arsenal. Revigoré par son succès sur Chelsea, Arsenal devrait prendre le dessus sur une équipe de Manchester United qui semble déjà tourné vers l'après Rangnick, avec l'arrivée annoncée de Ten Hag.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !