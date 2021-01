Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United désamorce les Gunners

L'affiche phare de la 21journée de Premier League met aux prises Arsenal à Manchester United. Arrivé l'an passé en remplacement d'Emery, Mikel Arteta avait permis aux Gunners de décrocher la FA Cup face à Chelsea. Désireux d'enchaîner cette saison, le technicien basque ne se satisfait pas de la 9place de son équipe. Les Londoniens ont connu un passage compliqué de la 8à la 14journée avec 5 défaites et 2 nuls, mais ils se sont relancés lors de leur victoire dans le derby face à Chelsea (3-1), enchaînant derrière 6 matchs sans la moindre défaite. Irrégulier depuis le départ de cette saison, Arsenal est retombé dans ses travers en FA Cup et s'est incliné au St Mary's Stadium de Southampton (1-0) avant de se rattraper en Premier League face à ces mêmes Saints (3-1) en milieu de semaine. Arteta se souvient que ses hommes avaient certainement livré l'une de leurs meilleures prestations lors du match aller à Old Trafford (1-0) sur un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, absent lors des deux dernières rencontres, est incertain pour ce choc.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United occupe la 2place de Premier League et vise de retrouver un titre qui lui échappe depuis 2013. L'arrivée de Bruno Fernandes lors du mercato hivernal de la saison 2019-20 a fait passer un cap aux. Les Mancuniens ont fini la saison dernière sur les chapeaux de roue, avec une place dans le Top 4 de PL. Cette saison, hormis la désillusion de la Ligue des Champions, Man U se montre quasiment intraitable. Les hommes de Solskjaer viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de la FA Cup grâce à son succès sur Liverpool (3-2). En revanche, les Red Devils sont tombés dans le piège Sheffield United (1-2) en milieu de semaine. Les Mancuniens se sont inclinés, à la surprise générale, face à la lanterne rouge. Dans un jour sans mercredi, Man U devra se racheter à l'Emirates ce samedi. Ce revers a offert la place de leader à Manchester City avec un point d'avance sur son grand rival. En quête de rachat suite à sa défaite face à Sheffield, Man U avait signé 11 victoires et 3 nuls (face à Leicester, City et Liverpool) avant ça en Premier League, et devrait pouvoir s'imposer à l'Emirates face à Arsenal pour redémarrer une série.