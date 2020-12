Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Carabao Cup

Manchester City enfonce Arsenal

Arsenal reçoit Manchester City mardi dans le cadre des quarts de finale de la Carabao Cup. Lesvivent une saison galère avec une 15place au classement général. Les hommes d’Arteta restent sur 7 matchs sans la moindre victoire. Auteur d'un nul plutôt heureux à l'Emirates face à Southampton en milieu de semaine (1-1), Arsenal s’est en revanche incliné à Goodison Park face à Everton le week-end dernier (2-1). Lesont, comme lors des dernières rencontres, dominé le match mais ont manqué de justesse dans le dernier geste. Défensivement, les partenaires de Lacazette commettent des erreurs grossières, à l’image du but contre son camp de Rob Holding face à Everton. Arrivé de City, il y a un an, Mikel Arteta se retrouve sous pression et déplore l’absence de son capitaine Aubameyang, blessé à une cuisse. Lors des tours précédents, Arsenal s’est défait de deux grosses cylindrées, Leicester et Liverpool.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester City ne réalise pas le début de saison souhaité mais reste dans le coup pour la Ligue des Champions et pour le titre. En effet, les Citizens comptent 8 points de retard sur Liverpool, avec un match en retard à jouer. Ce week-end, les hommes de Pep Guardiola sont allés chercher une précieuse victoire sur le terrain de Southampton, excellent depuis le début de saison. Raheem Sterling, meilleur Fitizen cette année, a marqué l’unique but de la rencontre. Vainqueur de cette Carabao Cup la saison passée, Manchester City s’est imposé face à Bournemouth et Burnley lors des tours précédents. Lors des rencontres de Carabao Cup, les coachs ont pour habitude de faire tourner leur effectif, surtout que le calendrier est très chargé lors des prochaines semaines en Angleterre. Pour ce quart de finale, City et son effectif pléthorique devrait s’imposer à l’Emirates face à une formation d’Arsenal dans le dur.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !